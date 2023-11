Liverpool, Klopp: “Inizia il periodo più intenso della stagione, giocheremo ogni tre giorni”

“Siamo all’inizio del periodo più intenso dell’intera stagione. Giocheremo tutti i giovedì e le domeniche, è molto dura. Ciò che dobbiamo fare domani è creare un’atmosfera. Dobbiamo fare in modo che sia una serata europea, che vada davvero fino in fondo. Schiererò una squadra con giocatori freschi che abbiano voglia di andare lì, divertirsi e lottare per un risultato. Se Anfield volesse fare lo stesso, sarebbe molto utile. Dobbiamo dimostrare che Anfield è un posto meraviglioso, ma anche un posto spaventoso per la squadra ospite”. Queste le parole del tecnico del Liverpool Jurgen Klopp, alla vigilia della sfida interna contro gli austriaci del Lask, valida per la quinta giornata dei gironi di Europa League.