Lazio, 40 tifosi fermati ad Amburgo: erano in possesso di oggetti atti ad offendere

Alla vigilia del match di Europa League tra Dinamo Kiev e Lazio, in programma ad Amburgo (Germania), 40 ultras biancocelesti sono stati fermati dalla polizia. Durante una perquisizione, sono stati infatti trovati in possesso di oggetti atti ad offendere, tra cui delle mazze. Non sono stati arrestati – anche perché non si sono verificati incidenti -, tuttavia per loro è scattato il Daspo per la partita e di avvicinarsi a determinate zone della città.

Anche la Lazio, tramite un comunicato ufficiale, ha voluto fare chiarezza sula vicenda: “In relazione alle notizie circolate sugli organi di stampa, si segnala che questa notte è stata effettuata una operazione di controllo su un gruppo di soggetti presenti nel centro della città. Sono stati rinvenuti, durante la perquisizione, oggetti atti ad offendere. Il gruppo è stato oggetto di fermo di polizia e di divieto di accesso allo stadio. Non risultano arresti. Si invita la tifoseria laziale a seguire le informazioni già fornite dalla Lazio per raggiungere in condizioni di sicurezza lo stadio di Amburgo“.