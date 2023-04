Juventus, un anno dopo lo Sporting lo affronti per davvero. Allegri si gioca una fetta di Champions

La Juventus ci arriva dopo una sconfitta, in generale dopo due partite senza vittoria, col pareggio con l’Inter che sa anche quello di ko per come è arrivato, ma la musichetta dell’Europa League, che non sarà bella come quella della Champions, deve a tutti i costi far drizzare le antenne, visto che si tratta attualmente dell’obiettivo più importante per i bianconeri in questa stagione – quantomeno – strana. Eccolo lo Sporting, stavolta per davvero dopo il maxi pasticcio dello scorso anno in quel di Nyon, quando incredibilmente l’Uefa sbagliò la procedura di sorteggio e la squadra di Allegri pescò prima la squadra di Lisbona, poi il clamoroso dietrofont ed ecco il Villarreal uscire fuori dall’urna e capace di strapazzare la Vecchia Signora, mentre i biancoverdi toccarono al Manchester City che ebbe vita facilissima.

La squadra di Amorim, invece, stavolta a Torino ci verrà davvero, e si candida a giocarsela alla pari perché unisce ad alcune buone individualità anche un’organizzazione di gioco importante e, strano per una portoghese, tanto tatticismo e anche la capacità di speculare all’occorrenza. Reduce da un 3-4 abbastanza clamoroso a Pasqua, la formazione lusitana si affiderà all’estro di Trincao, a un mix di giovani e meno giovani, per questo servirà la massima attenzione per la squadra di Allegri, che recupera Pogba ma solo per la panchina e sta pensando se schierare il tridente con Chiesa e Di Maria larghi per poi inserire in mezzo Milik, visto lo stato di forma non ottimale di Vlahovic. Serve vincere, perché a differenza di Nantes e Friburgo questa volta recuperare al ritorno non sarebbe affatto facile o scontato. Si entra nel vivo, siamo ai quarti e l’avversaria è di quelle toste: se si vuole arrivare fino in fondo – in semifinale Manchester United o Siviglia, una finale anticipata – bisogna mostrare maggiore spavalderia e impostare una partita più coraggiosa di altre viste nel 2023, dove comunque i risultati non sono mancati. La stagione, del resto, è appesa a un filo: vincere l’Europa League per alzare al cielo un trofeo, ma soprattutto qualificarsi alla prossima Champions. E’ questo l’unico obiettivo vero e tangibile dei bianconeri e bastano solo, si fa per dire, tre vittorie.