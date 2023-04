Juventus-Sporting, Vlahovic ok: si allena in rifinitura

Dusan Vlahovic ha preso parte all’allenamento di rifinitura insieme al resto dei compagni. Una buona notizia per Massimiliano Allegri alla vigilia della sfida di andata contro lo Sporting Lisbona, valevole per i quarti di finale di Europa League e in programma domani alle 21 all’Allianz Stadium. L’attaccante sta provando a recuperare dalla botta alla caviglia subita sabato sera durante la sfida contro la Lazio, le sensazioni sono positive.