Roma città del ciclismo: a Caracalla il 76° Gran Premio Liberazione

Il ciclismo torna protagonista a Roma con il 76° Gran Premio della Liberazione, storica corsa ciclistica su strada he si terrà dal 23 al 25 aprile sul tradizionale tracciato delle Terme di Caracalla. Una vera e propria classica internazionale del ciclismo giovanile, nata nel 1946 e che ha consacrato negli anni grandi fuoriclasse del professionismo tra i quali Gianni Bugno, Matteo Trentin e Matthew Goss vedrà la partecipazione di 176 atleti in rappresentanza di oltre 30 squadre tra team nazionali e rappresentative estere di assoluto livello. La corsa quest’anno sarà caratterizata da tre gare internazionali, grazie al passaggio alla categoria superiore della gara maschile Juniores (1.1 MJ), che si aggiunge così alle già internazionali U23 e Donne Elite. L’organizzazione ha inoltre istituito un nuovo titolo a squadre per le corse riservate all’Under 23 e alle Donne Elite 1.2.