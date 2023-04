Juventus-Sporting in tv in chiaro? Data, canale, orario e streaming andata quarti Europa League 2022/2023

La Juventus ospita lo Sporting nell’andata dei quarti di finale di Europa League 2022/2023. Bianconeri chiamati a riscattarsi dopo il ko dell’Olimpico contro la Lazio e determinati a mettere in discesa il discorso qualificazione in vista del ritorno in Portogallo. Non sarà facile avere la meglio dello Sporting, capace di estromettere al turno precedente l’Arsenal, ma secondo i bookmakers sarà proprio la squadra di Allegri a partire favorita.

Si gioca alle ore 21:00 di giovedì 13 aprile nella cornice dell’Allianz Stadium. La partita potrà essere seguita in chiaro su TV8, oltre che su DAZN, Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (252 del satellite). Spazio anche allo streaming di Tv8.it, Sky Go e NOW.