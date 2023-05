Juventus-Siviglia, infortunio per Ocampos: entra Montiel

Tegola per il Siviglia. Nel match contro la Juventus, valevole per l’andata delle semifinali di Europa League 2022/2023, Ocampos ha chiesto il cambio per un infortunio che sembra essere alla caviglia. Nella prima mezzora di gara l’esterno andaluso aveva messo ripetutamente in apprensione la difesa bianconera. Al suo posto è entrato Gonzalo Montiel, eroe dell’Argentina visto che ha trasformato il rigore decisivo nella finale contro la Francia.