Juventus-Nantes, lite tra Allegri e De Grandis: “Voglio vincere 1-0? Ma non dite caz**te” (VIDEO)

di Giorgio Billone 30

Furiosa lite tra Massimiliano Allegri e Stefano De Grandis su Sky Sport. L’opinionista aveva chiesto al tecnico livornese un commento sulle vittorie per 1-0 e di come l’allenatore bianconero non sembra più ricercarle puntando a vittorie non di gestione, ma Allegri esplode e non si trattiene: “Io voglio una squadra che vince 1-0? Mi stufo a sentire dire queste cazzate che dite. Ma chi è che vuole vincere 1-0? Non fatemi arrabbiare. Guardate quanti gol fanno le mie squadre!”. In alto ecco il video.

https://twitter.com/vvndrxlst/status/1626348642612174849