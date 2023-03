Juventus-Friburgo, Pogba non convocato e in punizione: è arrivato tardi ieri sera in ritiro

Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha diramato la lista dei convocati per il match di Europa League contro il Friburgo. Tra i nomi non figura quello di Paul Pogba, punito per essere arrivato in ritardo ieri sera in ritiro. Ancora indisponibili poi Milik e De Sciglio, mentre rientra Alex Sandro. Ecco l’elenco completo:

Portieri: Szczesny, Perin, Pinsoglio.

Difensori: Bremer, Danilo, Alex Sandro, Gatti, Bonucci, Rugani.

Centrocampisti: Locatelli, Cuadrado, Kostic, Miretti, Rabiot, Paredes, Fagioli, Barrenechea.

Attaccanti: Chiesa, Vlahovic, Kean, Di Maria, Soule