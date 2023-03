Juventus-Friburgo, Allegri: “Importante vincere per non doverlo fare al ritorno. Pogba in dubbio”

“Dobbiamo porre le basi per essere in vantaggio al ritorno, il Friburgo è forte fisicamente, sta andando bene in campionato e ha chiuso da imbattuta il girone di Europa League. Per quanto ci riguarda dobbiamo tornare a vincere in casa in Europa dove abbiamo vinto solo con il Maccabi. E’ una partita da affrontare con grande rispetto, sapendo che è importante vincere anche se non sarà facile”. Lo ha detto l’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League contro il Friburgo: “E’ normale che ci fosse molto dispiacere, rammarico e delusione all’Olimpico, perché quando sei in queste situazioni complicate, se pareggi o perdi sembra che ti crolli il mondo addosso. Ma i ragazzi stanno bene, bisogna fare una grande prestazione, vincere e non subire gol”.

Sulla formazione: “Devo ancora decidere la formazione perché valuterò qualche acciaccato, ma Di Maria partirà dal primo minuto Credo che Pogba possa essere a disposizione, ma lo vedremo ancora domattina, oggi ha fatto differenziato. La scelta di Bonucci dipenderà da Alex Sandro, valuteremo il brasiliano che al 99% è a disposizione mentre per De Sciglio speriamo di riaverlo domenica”.