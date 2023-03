Juventus-Friburgo, Alex Sandro non ce la fa dopo venti minuti: dentro Bonucci

Infortunio per Alex Sandro dopo appena venti minuti in Juventus-Friburgo. Il brasiliano, che si era fatto male contro la Roma ma aveva recuperato in extremis per l’impegno di Europa League, schierato dal 1′ da Allegri, ha sentito di nuovo tirare e ha chiesto il cambio. Niente da fare dunque e il rischio è quello di un nuovo stop anche più lungo. Al suo posto dentro Leonardo Bonucci, Bremer va a destra e Danilo a sinistra.