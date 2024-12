Le formazioni ufficiali della sfida tra Viktoria Plzen e Manchester United, match valido per la sesta giornata di Europa League 2024/2025. Le due squadre si trovano appaiate al 12° posto con 9 punti in classifica. I Red Devils di Amorim sono chiamati al successo per credere in una difficile qualificazione nelle prime otto. Calcio d’inizio ore 18.45 alla Doosan Arena di Plzen. Ecco le scelte ufficiali dei due allenatori.

VIKTORIA PLZEN (3-4-2-1): Jedlicka; Dweh, Markovic, Jemelka; Cadu, Cerv, Kalvach, Souare; Vydra, Sulc; Vasulin. Allenatore: Koubek

MANCHESTER UNITED (3-4-2-1): Onana; Mazraoui, de Ligt, Martinez; Dalot, Fernandes, Casemiro, Malacia; Diallo, Rashford; Zirkzee. Allenatore: Amorim