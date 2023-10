Formazioni ufficiali Brighton-Ajax: Europa League 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Brighton-Ajax, match della fase a gironi di Europa League 2023/2024. Fischio d’inizio alle 21:00. La squadra di De Zerbi cerca i primi tre punti in Europa. Di fronte c’è un Ajax in crisi nera, con tanto di penultimo posto in Eredivisie. Ecco le scelte dei due allenatori a partire dal primo minuto di gioco.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Brighton: Steele, Dunk (C), Milner, João Pedro, Gilmour, Gross, Mitoma, Adingra, Van Hecke, Fati, Veltman

Ajax: Ramaj, Gaaei, Hato, Bergwijn (C), Taylor, Brobbey, Borges, Berghuis, Sosa, B. Tahirović, Šutalo