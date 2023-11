Formazioni ufficiali Atalanta-Sporting Lisbona, Europa League 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Atalanta e Sporting Lisbona, sfida valida per il quinto turno di Europa League 2023/2024. Si sfidano le prime due della classe, con il primo posto nel girone come obiettivo dichiarato. La squadra orobica, però, potrà contare anche sull’apporto del proprio pubblico in questa sfida dall’alto tasso di interesse. Il fischio d’inizio è fissato alle 18:45 di giovedì 30 novembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI ATALANTA-SPORTING LISBONA

ATALANTA: in attesa

SPORTING LISBONA: in attesa