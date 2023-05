Finale Siviglia-Roma, 50mila richieste per 15 mila posti: già sold out i settori giallorossi

Non sono passate neanche 24 ore dalla qualificazione della Roma alla finale di Europa League del 31 maggio a Budapest contro il Siviglia, ma i tifosi giallorossi hanno già esaurito il loro settore alla Puskas Arena. Nel giorno della prenotazione dei codici di accesso validi per l’acquisto dei tagliandi, sono arrivate 50mila richieste per 15 mila posti disponibili. Dalle 09:00 alle 16:00 ha avuto luogo la prima fase riservata ai titolari di abbonamenti nominativi Serie A per la stagione in corso. Alle 17:00 il via invece alla prenotazione libera fino ad esaurimento posti per i (pochi) posti rimasti. Poco dopo è arrivato il sold out. La vendita ufficiale dei biglietti riservata ai tifosi della Roma sarà prevista dalle ore 13:00 di sabato 20 alle ore 13:00 di mercoledì 24 maggio 2023. Ogni codice di accesso consentirà l’acquisto di un solo biglietto. Intanto, come successo l’anno scorso, il fenomeno del secondary ticketing non risparmia nemmeno la finale di Europa League. Su alcune piattaforme di vendita online, appaiono già i primi biglietti a prezzo maggiorato.