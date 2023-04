Feyenoord, Slot sulla Roma: “Potrei avere sentimenti di rivalsa”

Il Feyenoord ospita la Roma giovedì in occasione dell’andata dei quarti di Europa League, ad un anno di distanza dalla finale di Conference League vinta dai giallorossi a Tirana contro il club di Rotterdam. “Sì, potrei avere dei sentimenti di vendetta dopo quella spiacevole serata a Tirana – spiega il tecnico Arne Slot – e anche i ragazzi che erano lì l’anno scorso. Ma sarebbe strano se avessi bisogno di una motivazione in più per un quarto di finale di Europa League. Ora abbiamo una squadra quasi completamente nuova e sono due partite, quindi la situazione è completamente diversa”, rivela ESPN. In conferenza stampa, l’allenatore ha anche rivelato di non aver visto il match dei giallorossi contro il Torino in Serie A e di aver preferito guardare il Manchester City. Ma spiega: “Hanno alcuni bravi giocatori, ma il modo di giocare non sarà diverso dalla finale. Poi ho visto già 24 partite, posso dirvi come giocano ad occhi chiusi”, conclude.