Feyenoord-Roma, rigore sbagliato da Pellegrini: colpisce il palo (VIDEO)

di Giorgio Billone 37

Fallo di mano, attaccata al corpo ma comunque punibile, in Feyenoord-Roma da parte di Wieffer, e così può andare dal dischetto capitan Pellegrini, vista l’uscita dal campo di Dybala per infortunio. Il capitano giallorosso, però, non esce dal momento negativo di questi ultimi mesi e colpisce il palo pieno dal dischetto. In alto ecco il video del suo grave errore che può costare caro.