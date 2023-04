Feyenoord-Roma, Mourinho: “Sono un allenatore umile. Non siamo noi i più forti in Europa League”

“Io non sono capace di pensare al Feyenoord di Tirana. La Roma è una squadra umile con un allenatore umile, che cerca di studiare l’avversario il più possibile e cerca di preparare tutto. Abbiamo analizzato tanto il Feyenoord, è un’ottima squadra”. Lo ha detto l’allenatore della Roma, José Mourinho, in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League contro il Feyenoord: “Io gioco con la squadra che penso stia meglio. Tutti sono pronti per giocare e fare cambi automatici non è il nostro modo di gestire le cose – ha aggiunto lo Special One – Il Feyenoord in campionato è sicuramente la squadra più forte. I numeri sono chiari, saranno di sicuro i campioni di Olanda. Noi non siamo la squadra più forte d’Italia. Non siamo la squadra più forte nell’Europa League. La possiamo vincere ma non siamo la squadra più forte”.

E sull’imminente rinnovo di Smalling: “Sarebbe ottimo per Smalling e per la Roma. Per Smalling perché è felice, per la Roma è ottimo perché ha avuto un rendimento fantastico negli ultimi due anni. E’ un matrimonio perfetto”.