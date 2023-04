Feyenoord-Roma, infortunio anche per Abraham: problema alla spalla, dentro Belotti

Dopo Paulo Dybala, Mourinho perde anche Tammy Abraham. L’attaccante inglese è uscito per infortunio ancor prima dell’ora di gioco, si tratta di infortunio alla spalla davvero dolorante. Subito ha chiesto il cambio l’attaccante giallorosso, che abbandona la contesa in Feyenoord-Roma con i suoi sotto di un gol. Al suo posto entra il Gallo Belotti, davvero sconsolato lo Special One che ha perso l’attacco titolare.