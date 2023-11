Europa League, Gasperini: “Sporting favorito, obiettivo primo posto nel girone per evitare gli spareggi”

Il tecnico dell’Atalanta Gasperini ha analizzato la sfida con lo Sporting Lisbona, valida per la quinta giornata della fase a gironi di Europa League 2023/2024: “Anche se lo Sporting era la squadra più accreditata nel nostro gruppo, abbiamo ora l’opportunità di andare direttamente agli ottavi e quello è il nostro obiettivo. Basta un pari? Non si può giocare con lo spirito che basta un punto, loro sono primi in Portogallo, stanno facendo cose importanti. A Lisbona abbiamo fatto forse il miglior primo tempo della nostra stagione ma nella ripresa abbiamo sofferto. Dobbiamo cogliere il massimo di quello che offrirà la partita. Loro saranno favoriti, ma cercheremo di chiudere al primo posto nel girone”

Anche Scalvini ha parlato in conferenza stampa: “All’andata nel primo tempo abbiamo fatto molto bene. Sarà davvero importante fare una giusta prestazione da parte di tutta la squadra, solo in questo modo possiamo portare a casa il risultato. Il gol? L’importante è fare una buona prestazione, la gioia della squadra viene prima di quella personale. La nostra testa è soltanto sulla partita”.