Europa League, attesi a Roma circa 2000 tifosi della Real Sociedad

Si avvicina l’appuntamento con la gara d’andata degli ottavi di Europa League tra Roma e Real Sociedad, in programma giovedì. Nelle prossime ore sono attesi nella Capitale i tifosi spagnoli, che secondo quanto riporta il Mundo Deportivo, saranno circa 2000. Il punto di ritrovo è fissato a Piazza di Spagna, con la speranza che non vi siano incidenti di alcun tipo. Il club ha messo a disposizione dei bus gratuiti per tutti coloro che dovranno recarsi all’Olimpico.