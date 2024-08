Europa League 2024/2025, spareggi: tabellone e accoppiamenti

Giorno di sorteggio per l’Europa League 2024/25 che a Nyon presso la Casa del Calcio Europeo ha svelato il tabellone del turno di spareggi, l’ultima fase di qualificazione prima del ‘maxi girone’ previsto dal nuovo format. Visto che il terzo turno di qualificazione deve essere ancora giocato, per il coefficiente degli accoppiamenti ancora da definire è stato preso in considerazione il punteggio più alto delle squadre coinvolte in un match di terzo turno. Discorso diverso invece per le squadre che accedono alla competizione dal terzo turno di qualificazione di Champions League (percorso Campioni): in questo caso si utilizza il coefficiente più basso tra quelli delle due squadre coinvolte nella gara di Champions presa in esame.

FC Dinamo Minsk (BLR) / Lincoln Red Imps FC (GIB) vs RSC Anderlecht (BEL)

Jagiellonia Białystok (POL) / FK Bodø/Glimt (NOR) vs Panathinaikos FC (GRE) / AFC Ajax (NED)

Qarabağ FK (AZE) / PFC Ludogorets 1945 (BUL) vs FC Petrocub (MDA) / The New Saints FC (WAL)

FK Partizan (SRB) / FC Lugano (SUI) vs Beşiktaş JK (TUR)

LASK (AUT) vs AC Sparta Praha (CZE) / Fotbal Club FCSB (ROU)

UE Santa Coloma (AND) / FC RFS (LVA) vs ŠK Slovan Bratislava (SVK) / APOEL FC (CYP)

FK Panevėžys (LTU) / Maccabi Tel-Aviv FC (ISR) vs FK TSC Bačka Topola (SRB)

Malmö FF (SWE) / PAOK FC (GRE) vs NK Celje (SVN) / Shamrock Rovers FC (IRL)

FC Midtjylland (DEN) / Ferencvárosi TC (HUN) vs KÍ Klaksvík (FRO) / FK Borac Banja Luka (BIH)

Molde FK (NOR) / Cercle Brugge KSV (BEL) vs HNK Rijeka (CRO) / IF Elfsborg (SWE)

SC Braga (POR) / Servette FC (SUI) vs Trabzonspor A.Ş (TUR) / SK Rapid Wien (AUT)

FC Kryvbas Kryvyi Rih (UKR) / FC Viktoria Plzeň (CZE) vs Heart of Midlothian FC (SCO)