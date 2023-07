Europa League 2023/2024, terzo turno: tabellone e accoppiamenti

Alla Casa del Calcio della Uefa a Nyon ha avuto luogo il sorteggio del terzo turno preliminare di Europa League 2023/2024. Le partite sono in programma il 10 agosto per quel che riguarda l’andata e il 17 agosto 2023 per quel che riguarda i match di ritorno. I dieci accoppiamenti (tutti dal secondo turno preliminare di UEFA Champions League, percorso Campioni, indicati ai fini del sorteggio come Partite 1-10) sono divisi in un gruppo da sei accoppiamenti (gruppo 1) e uno da quattro accoppiamenti (gruppo 2). Non prevista al momento la copertura televisiva dei preliminari.

Le date

Terzo turno di qualificazione: 10 e 17 agosto 2023

Raggruppamenti

Percorso Campioni

Gruppo 1

FK Žalgiris Vilnius (LTU) / Galatasaray A.Ş. (TUR)

Raków Czestochowa (POL) / Qarabağ FK (AZE)

KÍ Klaksvík (FRO) / BK Häcken (SWE)

HJK Helsinki (FIN) / Molde FK (NOR)

Breidablik (ISL) / F.C. Copenhagen (DEN)

HŠK Zrinjski (BIH) / ŠK Slovan Bratislava (SVK)

Gruppo 2

PFC Ludogorets 1945 (BUL) / NK Olimpija Ljubljana (SVN)

Aris Limassol FC (CYP) / FC BATE Borisov (BLR)

FC Sheriff Tiraspol (MDA) / Maccabi Haifa FC (ISR)

GNK Dinamo (CRO) / FC Astana (KAZ)

Percorso Principale

Teste di Serie

SK Slavia Praha (CZE)

Olympiacos FC (GRE)

Servette FC (SUI) / KRC Genk (BEL)

SC Dnipro-1 (UKR) / Panathinaikos FC (GRE)