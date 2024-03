Diffidati Milan-Slavia Praga, rossoneri a rischio squalifica in vista del ritorno

I diffidati di Milan-Slavia Praga: ecco chi sono i rossoneri a rischio squalifica in vista del ritorno degli ottavi di finale di Europa League 2023/2024. La squadra di Pioli sfida i cechi al Meazza e tra gli obiettivi c’è anche quello di non perdere nessuno in vista della trasferta fra una settimana in Repubblica Ceca: nel dettaglio, a venire fermati dall’Uefa per un turno in caso di ammonizione saranno ben quattro calciatori, Mike Maignan, Alessandro Florenzi, Yunus Musah e Fikayo Tomori, i quattro diffidati che non dovranno rimediare un cartellino giallo.