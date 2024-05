Diffidati Marsiglia-Atalanta, i giocatori a rischio squalifica in vista del ritorno

I diffidati di Marsiglia-Atalanta, match valevole per l’andata delle semifinali dell’Europa League 2023/2024. Al Velodrome va in scena il primo atto di questo doppio confronto, in programma giovedì 2 maggio alle 21:00. La compagine di Gian Piero Gasperini, dopo aver eliminato il Liverpool, vuole continuare a stupire centrando la sua seconda finale stagione oltre a quella di Coppa Italia. I padroni di casa, dal loro canto, per dare un senso a questa complicata stagione, devono assolutamente cercare di portare a casa il successo. Per quanto riguarda la situazione dei diffidati, giunti a questo punto del torneo, i cartellini gialli vengono completamente azzerati. Per questo motivo non ci sono calciatori a rischio squalifica in vista della semifinale di ritorno e soltanto degli eventuali espulsi potrebbero saltare la sfida prevista la prossima settimana.