De Rossi sorprende Pioli a San Siro: Mancini regala il primo round alla Roma

Daniele De Rossi vince la gara tattica contro Stefano Pioli nel primo round del doppio confronto tutto italiano ai quarti di finale di Europa League. In un San Siro completamente sold out, la Roma batte il Milan 1-0 nel match di andata grazie ad un colpo di testa del solito Gianluca Mancini, ancora in rete dopo il gol vittoria nel derby contro la Lazio. Sono poche le sorprese nell’undici titolare, ma le sorprese tattiche non mancano. De Rossi schiera un 4-4-1-1 con El Shaarawy e Pellegrini sulle fasce e Dybala a supporto di Lukaku, con nuovi meccanismi in fase di costruzione e una corsia di destra tutta nuova (con l’italoegiziano davanti a Celik) che limita Leao e Theo Hernandez. Nell’11 rossonero il recuperato Thiaw affianca Gabbia, mentre in attacco tocca ai quattro big: Pulisic, Loftus-Cheek e Leao a supporto di Giroud. All’8′ c’è il primo squillo dei rossoneri. La circolazione dei padroni di casa porta al tiro Reijnders, ma Svilar si allunga sulla conclusione del centrocampista olandese. Al 16′ la risposta della Roma in un’azione nata da una posizione dubbia di Lukaku: l’assistente di Turpin non alza la bandierina, il belga scarica per El Shaarawy, il cui tiro sporcato viene deviato in calcio d’angolo da Maignan. Ed è un corner che regala l’1-0 a De Rossi: Dybala batte dalla destra, Mancini firma il vantaggio con un colpo di testa indisturbato. Al 21′ anche il Milan è pericoloso su corner, ma Lukaku sulla linea salva sulla deviazione di Giroud. Al 28′ è pericoloso il belga. Su cross di El Shaarawy, Lukaku va in spaccata ma la scivolata di Calabria favorisce la presa di Maignan.

La squadra rossonera torna ad affacciarsi dalle parti di Svilar ancora con un tiro dalla distanza di Reijnders, ma il portiere giallorosso risponde presente. L’olandese ci riprova nuovamente ad inizio ripresa, ma Svilar blocca. Al 61′ è la Roma ad essere pericolosa: Pellegrini dialoga con Lukaku e cerca il diagonale col piede debole: palla a lato. Due minuti dopo ci prova Cristante, ma anche lui è impreciso al momento della conclusione. Al 69′ altra occasione Milan: Theo Hernandez si inserisce sugli sviluppi di un calcio d’angolo e svetta su Dybala, con la palla che non termina lontana dal palo. Il duello tra Reijnders e Svilar ha un altro capitolo al 72′: l’ex AZ calcia ancora dal limite, ma il serbo devia lateralmente e tre minuti dopo deve alzare in angolo, con l’aiuto della traversa, un tiro cross del neo entrato Adli. Pioli si gioca anche le carte Okafor e Chukwueze al posto di Leao e Pulisic, mentre De Rossi risponde con Abraham (già entrato nel finale del derby) in campo per Dybala. All’87’ c’è la più grande occasione del Milan. Chukwueze slalomeggia sulla linea di fondo e serve un cioccolatino per Giroud che da due passi trova solo la traversa. Nel finale intenso c’è spazio anche per un episodio da moviola: Abraham tocca col braccio in area, ma né Turpin né il Var optano per il calcio di rigore. La Roma (con Llorente in campo nel finale) resiste all’assedio ed esce da San Siro con una vittoria di misura. Giovedì prossimo il ritorno in un Olimpico infuocato. È ancora lunga e lo sanno entrambe le squadre.