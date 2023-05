Cobolli cuore giallorosso: perde al Roland Garros e vola a Budapest per vedere la finale della Roma

La sconfitta al primo turno del Roland Garros 2023 contro Carlos Alcaraz non è stata la più dolorosa della giovane carriera di Flavio Cobolli. Sia perché è arrivata a testa alta e contro un avversario di un’altra categoria, ma anche perché permetterà al giovane romano di seguire la sua Roma. Cobolli è infatti un grande tifoso dei giallorossi e, sui suoi profili social, ha postato una foto in aeroporto mentre s’imbarcava per Budapest. Flavio sarà in Ungheria alla Puskas Arena per seguire la finale di Europa League tra la sua Roma e il Siviglia, nella speranza che l’esito sia ovviamente diverso rispetto al suo match di primo turno a Parigi.