Calendario Roma Europa League 2023/2024: programma, date, orari e diretta tv

Tutto quel che c’è da sapere, quindi il calendario completo, gli orari, il programma e le dirette tv, a proposito delle partite della Roma in Europa League 2023/2024. Coinvolte 32 squadre, divise in otto gironi, senza possibilità di incroci tra i club appartenenti alla stessa federazione. Le partite dei gironi cominceranno giovedì 21 settembre. Quindi le altre giornate si disputeranno il 5 e 26 ottobre, il 9 e 30 novembre e il 14 dicembre. A Montecarlo il sorteggio per la prossima competizione continentale ha riservato ai giallorossi lo Slavia Praga in seconda fascia. Un avversario che non regala ricordi piacevoli ai giallorossi per la beffa europea risalente al 1996. Poi in terza fascia – evitato il Brighton – è uscito lo Sheriff. In quarta ecco il Servette.

IL CALENDARIO EUROPA LEAGUE DELLA ROMA

GIRONE G

ROMA

Slavia Praga

Sheriff

Servette

Il calendario completo verrà stilato dalla Uefa entro e non oltre le ore 12 di sabato 2 settembre. Sportface.it vi terrà aggiornati. Intanto ecco le date nelle quali si giocheranno le sei giornate della fase a gironi.

Prima giornata: 21 settembre 2023

Ore 18:45 – Sheriff-Roma

Seconda giornata: 5 ottobre 2023

Ore 21:00 – Roma-Servette

Terza giornata: 26 ottobre 2023

Ore 21:00 – Roma-Slavia Praga

Quarta giornata: 9 novembre 2023

Ore 18:45 – Slavia Praga-Roma

Quinta giornata: 30 novembre 2023

Ore 21:00 – Servette-Roma

Sesta giornata: 14 dicembre 2023

Ore 18:45 – Roma-Sheriff

GLI ORARI DELLE PARTITE

Le partite si giocheranno alle 18:45 e alle 21:00. In linea di massima, ogni squadra giocherà tre partite alle 18:45 e tre partite alle 21:00.

LA DIRETTA TV

I match verranno trasmessi in diretta tv su Sky Sport (e in streaming su Sky Go e NOW) e su Dazn. Ma è prevista la possibilità di una diretta tv in chiaro su TV8, estesa anche alla Fiorentina presente nel girone di Conference League.