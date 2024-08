Calendario Lazio Europa League 2024/2025: date e orari di tutte le otto partite

Il calendario della Lazio in Europa League 2024/2025: ecco le date e gli orari di tutte e otto le partite dei biancocelesti. Bene ma non benissimo: si potrebbe riassumere così il sorteggio per la Lazio, che ha evitato alcune big come Manchester United e Tottenham ma ha comunque pescato avversarie ostiche. Il lato positivo è che molte di queste le affronterà in casa, all’Olimpico di Roma. Da non sottovalutare invece le due insidiose trasferte in Olanda contro Ajax e Twente.

LE OTTO AVVERSARIE DELLA LAZIO

Porto (fascia 1, in casa)

Ajax (fascia 1, in trasferta)

Real Sociedad (fascia 2, in casa)

Braga (fascia 2, in trasferta)

Ludogorets (fascia 3, in casa)

Dinamo Kiev (fascia 3, in trasferta)

Nizza (fascia 4, in casa)

Twente (fascia 4, in trasferta)

IL CALENDARIO E LE DATE (LA UEFA RILASCERÀ IL CALENDARIO COMPLETO SABATO 31 AGOSTO)

Prima giornata: 25-26 settembre 2024

Seconda giornata: 3 ottobre 2024

Terza giornata: 24 ottobre 2024

Quarta giornata: 7 novembre 2024

Quinta giornata: 28 novembre 2024

Sesta giornata: 12 dicembre 2024

Settima giornata: 23 gennaio 2025

Ottava giornata: 30 gennaio 2025

IL FORMAT DELLA COMPETIZIONE

Nel nuovo format dell’Europa League, la fase a gironi lascia spazio ad un’unica fase campionato a 36 squadre. Ogni club sfiderà quindi otto squadre diverse (quattro in casa, quattro in trasferta). Si forma un girone unico nel quale le prime otto classificate accederanno direttamente agli ottavi di finale, mentre le squadre classificate dal nono al ventiquattresimo posto disputeranno gli spareggi per la fase a eliminazione diretta, con le vincenti che accederanno a loro volta agli ottavi. Eliminate (e dunque non retrocesse) tutte le altre. Archiviata la fase campionato, si passerà alla fase ad eliminazione diretta fino alla finale del 21 maggio 2025.