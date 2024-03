Brighton-Roma, Verbruggen: “Non abbiamo nulla da perdere, faremo di tutto per vincere 5-0”

In un’intervista rilasciata ai canali ufficiali del club, Bart Verbruggen ha suonato la carica in vista del match Brighton-Roma, valido per il ritorno degli ottavi di Europa League: “Scenderemo in campo senza avere nulla da perdere e siamo pronti a dare il massimo. Faremo di tutto per provare a vincere 5-0“. Brighton che sarà chiamato ad un’impresa dopo il sonoro 4-0 all’andata, ma che ha parzialmente rialzato la testa grazie ad un successo in campionato: “Sapevamo di dover reagire dopo quello che è successo all’andata e la partita contro il Nottingham Forest è stata utile per invertire il trend e ottenere un’iniezione di fiducia in vista di giovedì. L’umore è buono e il morale è alto“. Infine, sulle sensazioni dopo in tonfo dell’Olimpico: “Ovviamente eravamo giù di tono perché avevamo appena perso 4-0 e sapevamo quanto fosse alta la posta in gioco. Ma dopo 24 ore abbiamo voltato pagina e iniziato a pensare alla gara seguente. Si respira fiducia nello spogliatoio: possiamo dare una svolta alla situazione“.