Biglietti Roma-Siviglia all’Olimpico con maxi-schermo: quando escono, prezzi e come acquistarli

I biglietti per la finale di Europa League di Budapest Roma-Siviglia sono in vendita ma verranno polverizzati, è per questo che in collaborazione con Sport e Salute che gestisce l’impianto, ricevuto l’ok della Questura il club giallorosso – come già accaduto per la finale di Conference League lo scorso anno – aprirà lo stadio Olimpico per accogliere i tifosi giallorossi e mostrare loro la partita della Puskas Arena per mezzo di un maxi-schermo, montandone sei. Ci si attende un sold out totale, per questo motivo è bene scoprire quando escono i biglietti, i prezzi dei tagliandi e come acquistarli. Sarà il club capitolino a comunicare il prima possibile i dettagli esatti per la vendita dei ticket di questa serata storica: appuntamento per vincere un altro trofeo fissato per le ore 21 di mercoledì 31 maggio.