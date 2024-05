Bayer Leverkusen-Roma, Xabi Alonso: “Ritorno sempre pericoloso. Non abbiamo dimenticato dolore di un anno fa”

“Il ritorno è sempre pericoloso, indipendentemente dal risultato ottenuto all’andata. Faremo il nostro gioco. Ci aspettiamo che la Roma arrivi con la speranza di qualificarsi”. Lo ha detto l’allenatore del Bayer Leverkusen, Xabi Alonso, alla vigilia del ritorno contro la Roma in semifinale di Europa League, dove le Aspirine partono dal doppio vantaggio maturato all’andata all’Olimpico: “Vogliamo essere aggressivi e difendere bene come squadra. Vogliamo raggiungere la finale di Dublino. Non abbiamo certo dimenticato il dolore dello scorso anno. Sta a noi adesso usare questa energia per poter festeggiare con i tifosi alla fine.

In conferenza stampa c’era anche il difensore Edmond Tapsoba: “Affronteremo la partita come se partissimo dallo 0-0. Cercheremo di vincere da squadra, mantenendo la nostra mentalità, che ci ha permesso di ottenere tanti buono risultati quest’anno. Il nostro obiettivo è arrivare in finale, per noi è un sogno e poi vogliamo ricompensare i nostri tifosi, che la scorsa stagione hanno sofferto per l’eliminazione”.