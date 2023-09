Atalanta, la lista dell’Europa League: dentro anche Miranchuk e Holm?

L’Atalanta potrebbe inserire anche Miranchuk e Holm nella lista Uefa da presentare entro mezzanotte. I bergamaschi tornano in Europa League Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, Gian Piero Gasperini potrebbe inserire anche Miranchuk, che finora ha trovato pochissimo spazio, il nuovo arrivato Holm ed El Bilal Touré, ai box per infortunio almeno fino a fine anno. Di seguito quella che potrebbe essere la lista completa.

LIBERI (17 POSTI): Musso (p, 94) Toloi (d, 90) Djimsiti (d, 92) Palomino (d, 90) Kolasinac (d, 93) Hateboer (d, 94) Bakker (d, 00) Holm (d, 00) De Ketelaere (c, 01) De Roon (c, 91) Koopmeiners (c, 98) Pasalic (c, 95) Ederson (c, 99) Muriel (a, 91) Lookman (a, 97) Miranchuk (a, 95) Touré (a, 01).

CRESCIUTI IN ITALIA (4 POSTI): Zappacosta (d, 92) Adopo (c, 00) Scamacca (a, 99) Carnesecchi (p, 00).

CRESCIUTI NEL VIVAIO (4 POSTI): Rossi (p, 91) Zortea (d,99).

UNDER 22 (SENZA LIMITI): Scalvini (d, 03) Ruggeri (d, 02) Bonfanti (d, 03) Palestra (c, 05).