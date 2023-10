Atalanta, 11 marcatori diversi e voglia di primato. Ora c’è lo Sturm di Wlodarczyk e Prass

A caccia di conferme e di una vittoria che avvicinerebbe ulteriormente l’obiettivo del primo posto del girone. Sturm Graz-Atalanta, gara della 3ª giornata del Gruppo D di Europa League in programma oggi (18.45) allo Stadion Graz Liebenau-UPC Arena, vale tantissimo per gli uomini di Gian Piero Gasperini. La sconfitta con la Lazio prima della sosta aveva tolto quelle certezze che la bella vittoria di Lisbona aveva contribuito ad infondere. Il 2-0 inflitto al Genoa restituisce il sorriso a Scamacca e compagni che ora cercano continuità in campo europeo. Possibili delle rotazioni, ma non è una preoccupazione per chi finora in tutte le competizioni ha già mandato in gol undici giocatori diversi. Tra le squadre dei maggiori cinque tornei europei in corso hanno fatto meglio finora soltanto Barcellona, Fiorentina e Lipsia. Non solo. A Graz torna a disposizione anche un elemento fondamentale come Teun Koopmeiners, che potrebbe disputare uno spezzone di gara per riacquistare minuti nelle gambe. Senza Palomino, assente un mese per una lesione alla coscia sinistra, Gasperini ha chiamato il classe 2003 Giovanni Bonfanti, già presente in panchina domenica con il Genoa. Cercano una chance almeno a gara in corso Bakker, Holm, Pasalic e Muriel.

Di fronte uno Sturm Graz che, alla sua terza Europa League consecutiva, ha ormai guadagnato esperienza in campo continentale. Riflettori puntati su Szymon Wlodarczyk, bomber alto 192 della nazionale polacca under 21, già accostato in estate a diversi club italiani come Udinese, Genoa e Frosinone. L’altro calciatore nei radar di mezza Europa è Alexander Prass, osservato da vicino – si dice – anche dagli scout dell’Inter pochi mesi fa. Jolly di centrocampo, il centrocampista può agire da quinto a tutta fascia ma anche da mezzala. La nazionale austriaca se lo tiene già stretto e finora per lui sono arrivate tre apparizioni. L’Atalanta sarà un esame prestigioso per due talenti pronti al salto di qualità.