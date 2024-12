L’atmosfera si è surriscaldata alla Johan Cruijff Arena, dove dopo il gol dell’1-2 della Lazio contro l’Ajax, siglato da Dele Bashiru con tanto di goal line technology, alcuni steward sono dovuti intervenire per prendere di peso dei tifosi e allontanarli dalla tribuna. Non è stato chiarito quale fosse la nazionalità degli spettatori coinvolti e portati via dagli addetti alla sicurezza.

Nonostante il divieto di trasferta imposto dal sindaco della capitale olandese ai supporter italiani, va ricordato, sono presenti diversi tifosi della Lazio in tribuna e in altri settori dello stadio, posizionati insieme ai tifosi locali. In città, per il momento, non sono stati registrati scontri tra italiani e olandesi. La Lazio, peraltro, nelle scorse ore aveva ricordato alla propria tifoseria di non partire per Amsterdam e a chi eventualmente fosse già presente nei Paesi Bassi, di rispettare le prescrizioni delle autorità locali e di evitare di cadere nelle eventuali provocazioni di esponenti – o presunti tali – della tifoseria dei lancieri.