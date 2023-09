Europa League, report sulle condizioni della Roma: Aouar in dubbio. Recupera Pellegrini

Una giornata di riposo per godersi il largo successo e proiettarsi già al futuro. Josè Mourinho, dopo la goleada con cui i suoi hanno travolto l’Empoli, ha concesso un giorno di relax alla truppa giallorossa che si ritroverà a Trigoria domani, martedì, per iniziare a preparare la trasferta in Moldavia, a Tiraspol, per il debutto in Europa League.

Tra le grande da risolvere per il portoghese c’è quella legata alle condizioni fisiche di Aouar che ha avvertito qualche noia muscolare ed è in forte dubbio per la trasferta europea. Sulla via del ritorno, invece, c’è Lorenzo Pellegrini che dopo aver abbandonato il ritiro a Coverciano durante la pausa per le nazionali per un problema ai flessori, dovrebbe ormai aver smaltito i problemi e dovrebbe quindi far parte della trasferta a Tiraspol. In difesa difficilmente si vedrà Smalling, che dovrebbe tornare a disposizione in tempo per la trasferta di Torino, mentre sicuramente assenti saranno Azmoun e Kristensen in quanto esclusi dalla lista Uefa.