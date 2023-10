Euro2024: mezzi pubblici gratuiti per chi avrà il biglietto

La Uefa ha raggiunto l’accordo con il trasporto pubblico tedesco dell’associazione VDV: i tifosi che avranno in possesso i biglietti nella fase finale potranno utilizzare i mezzi pubblici gratuitamente. Tra il 14 giugno e il 14 luglio 2024 si svolgeranno le fasi finali degli Europei di calcio e i tifosi in possesso del biglietto riceveranno una card di 36 ore per utilizzare gratuitamente i mezzi pubblici in tutte e dieci le città ospitali.