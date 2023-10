Euro 2032, Santanchè: “Una straordinaria opportunità per creare turismo”

il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, ha parlato dopo l’assegnazione di Euro 2o32 all’Italia ed alla Turchia, esprimendo una grossa e palpabile felicità anche per quanto riguarda il turismo che si avrà in quel periodo nella nostra penisola.

Le parole della Santanchè: “L’assegnazione dell’Europeo 2032 all’Italia e alla Turchia rappresenta una straordinaria opportunità per tutta la nazione, le ricadute sociali ed economiche di eventi come questo permangono nel tempo. I grandi eventi, in particolar modo quelli sportivi, attraggono milioni di visitatori generando miliardi di ricavi. Come governo abbiamo sempre visto favorevolmente la presenza dei grandi eventi in Italia e lo si vede dai molteplici sforzi per il Giubileo del prossimo anno o per le Olimpiadi di Milano-Cortina del 2026: tutte queste occasioni non hanno il solo pregio di portare benefici immediati sul territorio, ma sono un’occasione per realizzare quegli investimenti strategici in asset permanenti quali infrastrutture e impianti, che saranno utilizzati nel medio e lungo periodo; investimenti che contribuiscono a migliorare l’offerta turistica complessiva, rendendola maggiormente attrattiva e competitiva, e a creare un’eredità duratura per le generazioni future. Sport e turismo lavoreranno all’unisono perché l’Italia sia pronta per questa importante occasione”