Euro 2032, Berruto attacca: “Felice per Italia, ma in Turchia mancano diritti umani e civili”

di Michele Muzzarelli 29

Mauro Berruto, ex ct della nazionale italiana di pallavolo e attuale deputato della Camera dei Deputati, non nasconde la sua preoccupazione nel giorno dell’assegnazione degli Europei 2032 di calcio a Italia e Turchia. Una collaborazione che nasconde insidie e contraddizioni, come riferito dallo stesso Berruto sui social: “Felice dell’assegnazione all’Italia di Euro 2032 – scrive – Non felice di doverlo fare con la Turchia, paese che eccelle nel mancato rispetto dei diritti umani e civili, minacciati anche nello sport.”

Il tweet di Berruto