Euro 2024: Uefa valuterà ampliamento rose da 23 a 26 giocatori

L’Uefa prenderà in considerazione la richiesta di alcuni commissari tecnici di ampliare da 23 a 26 la rosa delle nazionali che parteciperanno agli Europei 2024 in Germania. Questo avverrà in tempi brevi, avendo la federazione europea già annunciato in un comunicato che se ne parlerà in un workshop con le squadre partecipanti previsto per il prossimo 8 aprile, sottolineando che “qualsiasi idea in tal senso verrà poi considerata e valutata”.

L’ultima edizione del torneo, che doveva disputarsi nel 2020 ma venne rinviata di un anno a causa del Covid, aveva visto un ampliamento delle rose proprio nel tentativo sopperire ad eventuali defezioni a causa dei possibili contagi. Ora si dovrebbe tornare a 23, anche se rimane invece possibile sempre operare cinque sostituzioni, altra gradita ‘innovazione’ frutto della pandemia.