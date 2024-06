Euro 2024: tifosi Scozia guidano a sinistra, scontro frontale e sei feriti nel Nord-Reno Vestfalia

Grave incidente in Germania, dove un gruppo di tifosi scozzesi ha avuto un sinistro stradale nei pressi dell’aeroporto di Niederrhein a Weeze, nel Nord-Reno Vestfalia, secondo i primi rilievi perché hanno guidato sul lato sinistro della carreggiata, proprio come è di norma in Scozia e nell’intero Regno Unito. Cinque tifosi britannici, come riporta la Bild, sono sbarcati giovedì da Edimburgo e atterrati in terra tedesca per poi raggiungere Monaco di Baviera dove la nazionale scozzese sfiderà proprio i padroni di casa a Euro 2024.

I tifosi hanno preso una Citroen C3 a noleggio e sono partiti verso la città di destinazione, ma dopo pochi chilometri si sono schiantati contro una Mercedes di un 45enne di Dusseldorf. Ci sono sei feriti, quattro sono gravi. Il sospetto, fondato, della polizia tedesca è che alla base dell’incidente possa esserci la circolazione a sinistra adottata in Scozia ma non, ovviamente, in Germania.