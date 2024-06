Euro 2024, spopola la canzone dei “tassisti indiani” Bhangu Brothers: ‘Diese EM 2024’ virale con un video

Euro 2024 prosegue in campo, ma intanto fuori conquista sempre più consenso una canzone che rischia di diventare il vero inno dei Campionati Europei in corso di svolgimento in Germania. Si tratta di ‘Diese EM 2024’ (‘Questo Campionato europeo 2024’) interpretato da un duo di tassisti-cantanti di origine indiana, noto come Lovely e Monty o i Bhangu Brothers. Il video della canzone, girato in stile Dollywood (Bollywood in tedesco, ndr), è diventato virale e così il duo che vive ad Amburgo si è trovato a dover gestire una fama inaspettata.

A livello musicale i Bhangu Brothers spiegano: “La musica rimane caratterizzata dal tumbi, un tipo di liuto che ha una tradizione nel Punjab. Anche i ritmi di batteria nelle nostre canzoni sono influenzati dal Punjab. Il calcio in Germania è una religione, non siamo nuovi a questi successi. Nel 2012 la nostra canzone ‘If you…’ è arrivata nella top 50 delle classifiche di iTunes. Cinque delle nostre 20 canzoni in tedesco sono dedicate al calcio. Il taxi verrà però sempre prima di tutto il resto, se volessimo guadagnare dalla musica ne saremmo dipendenti e non lo vogliamo.”