Euro 2024, Spagna in finale. Stampa iberica in delirio: “La squadra dell’arte”

Grande gioia in Spagna per la conquista della finale di Euro 2024. Le Furie Rosse hanno infatti battuto in rimonta la Francia per 2-1 in semifinale, grazie alle reti di Yamal e Olmo. La “Roja” torna così a disputare l’atto conclusivo del torneo per la prima volta dal 2012, quando conquistò il terzo titolo europeo della sua storia (il secondo consecutivo). Ovviamente si tratta di un risultato che trova ampi riscontri sulle principali testate giornalistiche sportive spagnole, che esaltano l’impresa degli uomini di Luis De La Fuente.

FRANCIA ELIMINATA IN SEMIFINALE, LE REAZIONI DELLA STAMPA TRANSALPINA

Trionfali i toni di Marca, che titola con un eloquente “La squadra dell’arte” per quello che viene definito un “brillante ingresso in finale con un gol di Yamal che è già un Classico”. E ancora: “La squadra che fa sognare, che riunisce tutti i suoi tifosi, fa un altro passo in avanti verso il paradiso che la attende domenica“. Sulle pagine di Mundo Deportivo si esalta ovviamente il giovanissimo volto della vittoria: “Lamine Yamal guida allo scacco matto sulla Francia e la Spagna è in finale – si legge – Una volta in vantaggio la Roja ha controllato la partita guidata da Rodri e dall’onnipresente Fabian Ruiz e lotterà per il titolo a Berlino.”

Infine anche AS si concentra su Yamal, al grido di “Lamine fa felice la Spagna”. Questo il titolo scelto, con quello del talento del Barcellona definito come un “golazo”. Per AS il risultato della finale è corretto: “Ci sono poche volte in cui il calcio è giusto e questa è una di quelle, perchè la Spagna ha confermato il suo status di miglior squadra del torneo”.