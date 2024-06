Euro 2024, Rosetti difende l’arbitro di Scozia-Ungheria: “Giusto non dare quel rigore”

Secondo il responsabile degli arbitro Uefa, Roberto Rosetti, l’arbitro Facundo Tello ha preso la decisione giusta non assegnando un rigore alla Scozia nella partita di Euro 2024 contro l’Ungheria. Il fischietto argentino non è intervenuto sul penalty possibile per gli scozzesi per il contatto tra Orban e Armstrong, e nemmeno il Var Hernandez Hernandez ha richiamato la sua attenzione: “È stata una partita molto dura, con un paio di incidenti controversi”, ha spiegato l’ex arbitro italiano. Non ha voluto confermare che Tello e il Var (così come l’arbitro spagnolo Gil Manzano) siano tra quelli esclusi dopo i gironi, ma la sensazione è che per loro Euro 2024 sia finito qui.

Per Rosetti corretto l’annullamento del gol di Xavi Simons in Olanda-Francia: “Sentendo i dialoghi Var, è molto chiaro il motivo per cui hanno preso la decisione finale”.