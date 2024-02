Euro 2024: lo spareggio Israele-Irlanda si giocherà in Ungheria

Lo spareggio per gli Europei 2024 tra Israele e Islanda si giocherà in Ungheria. Lo ha stabilito la federcalcio israeliana, che ha spiegato come sarà Budapest la sede della partita del 21 marzo, valida come semifinale del tabellone di spareggio per Euro 2024 in Germania. A partire dal 7 ottobre, lo ricordiamo, l’Uefa ha vietato di giocare partite internazionali sul suolo israeliano per motivi di sicurezza fino a nuovo avviso.