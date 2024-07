Euro 2024, Letexier arbitro della finale: “Felice e sorpreso, è un grande onore”

Francois Letexier sarà l’arbitro la finale della finale di Euro 2024 tra Spagna e Inghilterra. Il 35enne francese diventerà così il più giovane arbitro ad aver mai arbitrato una finale di un campionato europeo. Nonostante la sua giovane età, non si tratta di un arbitro inesperto, in quanto è in gioco da anni. La sua prima partita nella massima categoria francese risale al 2016 e il suo primo incarico UEFA è stato con una partita di qualificazione agli Europei Under 19 tra Svezia e Belgio. Letexier parla ai canali ufficiali del torneo alla vigilia del match: “Certo, è un grande onore e una grande soddisfazione essere stato nominato per questa partita. È stata una sorpresa, perché ho solo cercato di rimanere concentrato giorno per giorno durante tutto il torneo e non mi aspettavo qualcosa di così grande“. Letexier ha arbitrato la fase a gironi tra Croazia, Albania, Danimarca e Serbia, così come la partita tra Spagna e Georgia negli ottavi di finale. Ha ricoperto anche il ruolo di quarto uomo durante il match di apertura tra Germania e Scozia. “In un torneo ci sono così tanti aspetti che sono diversi da una normale partita o competizione, quindi essere il quarto ufficiale per la partita di apertura è stato positivo per me. La pressione si è ridotta un po’, ma ho potuto imparare, vedere come funziona tutto e mi ha aiutato a controllare la pressione e le emozioni”.

La notizia dell’assegnazione della finale è arrivata dal direttore generale degli arbitri della UEFA, Roberto Rosetti: “È stata una conversazione veloce, Roberto è andato dritto al bersaglio”, ha detto Letexier. “Mi ha chiesto se mi aspettavo qualcosa. Ho detto ‘no’ e poi mi ha detto che sarei stato l’arbitro della finale, e questo è tutto. Ero felice e sorpreso allo stesso tempo, è stato un momento emozionante anche perché è una cosa così rara. Avevo fretta di condividere la notizia con i miei assistenti, Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni. È stata la mia prima sensazione perché è una ricompensa per la squadra. Abbiamo lavorato insieme per otto anni, quindi abbiamo una lunga storia, e volevo condividere questo momento con loro“. “È un evento enorme, è così emozionante per i giocatori e per gli spettatori, quindi dobbiamo aspettarci l’inaspettato”, ha detto. “In termini di preparazione fisica, ci siamo preparati per un mese con lo staff di fitness UEFA e sappiamo di essere in buone condizioni. Poi c’è anche l’aspetto tattico. Esamineremo le tattiche delle squadre e le conseguenze per l’arbitraggio, come ad esempio come dovremmo adattare il nostro posizionamento. La gente potrebbe non saperlo, ma noi prepariamo e anticipiamo molti scenari diversi in modo da essere pronti a gestire la partita“.

Squadra arbitrale finale UEFA EURO 2024

Arbitro: François Letexier (Francia)

Assistenti arbitrali: Cyril Mugnier, Mehdi Rahmouni (entrambi Francia)

Quarto ufficiale: Szymon Marciniak (Polonia)

Assistente arbitrale di riserva: Tomasz Listkiewicz (Polonia)

Assistente arbitrale video: Jérôme Brisard (Francia)

Assistente VAR: Willy Delajod (Francia)

Supporto VAR: Massimiliano Irrati (Italia)