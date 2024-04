Euro 2024, l’ambasciatore tedesco in Italia: “Sarà l’evento più sostenibile al mondo”

L’ambasciatore tedesco in Italia, Hans-Dieter Lucas, durante la presentazione dell’Europeo 2024 presso l’ambasciata della Repubblica Federale Tedesca a Roma, ha rilasciato dichiarazioni in merito alla ormai prossima rassegna europea, parlando di valori etici e sostenibilità: “Noi tedeschi siamo felici di ospitare l’Europeo per la prima volta dal 1988, condividendo i principi del rispetto reciproco della concorrenza pacifica e leale. Il campionato europeo dimostra anche che in merito alla crisi climatica è necessario affrontare i grandi eventi sportivi in maniera sostenibile. Vogliamo che questa manifestazione diventi l’evento sportivo più sostenibile della storia”.

Lo stesso Lucas ha poi spiegato quelli che sono gli accorgimenti tenuti per far si che si possa parlare di sostenibilità e si auspica che vengano mantenuti nelle edizioni a venire: “Non saranno costruiti nuovi stadi, saranno compensate le emissioni di Co2 e verranno erogati anche biglietti ferroviari a tariffa ridotta. Saremo lieti se questa strategia fosse confermata anche per gli eventi futuri, sperando che quando l’Italia organizzerà l’Europeo nel 2032 insieme alla Turchia, la sostenibilità svolgerà un ruolo importante”.