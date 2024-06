Euro 2024, i consigli degli esperti ai tifosi: vaccini, preservativi, crema solare e no abuso alcol e cannabis

Tutto pronto per l’inizio di Euro 2024 e sono molti i tifosi che si sposteranno verso la Germania per seguire dal vivo le partite. A questo proposito, l’OMS, insieme al Centro federale tedesco per l’educazione sanitaria (BZGA) e al Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) hanno messo insieme una serie di consigli utili per chi ha chiuso la valigia ed è andato a Berlino o in una delle altre nove città che ospitano la rassegna continentale.

La lista delle buone pratiche è consultabile online sui siti dei rispettivi enti coinvolti e si va dall’importanza di essere in regola con le vaccinazioni, dal morbillo alla pertosse, dal tetano alla difterite, e ancora dalla poliomielite al sempre d’attualità Covid. Inoltre, il consiglio è quello di di mettere nel bagaglio anche una crema solare, i profilattici e di prestare attenzione all’eccesso nel consumo di alcol, tabacco e cannabis.

Un vademecum che aiuta i tifosi a proteggersi da varie malattie, come quelle respiratorie e le malattie trasmesse dalle zecche, a tenere a mente cosa bisogna fare quando c’è caldo, insieme a raccomandazioni sulle malattie sessualmente trasmissibili, come gonorrea, Hiv, Mpox o vaiolo delle scimmie, e poi, fermo restando che il divertimento va di pari passo con l’esperienza calcistica dei tifosi, si ricorda di mettere un freno al consumo di alcol, tabacco e cannabis. A questo proposito, da aprile in Germania gli over 18 possono fumare cannabis con un limite massimo di 25 grammi (possesso a uso personale).