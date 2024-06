Euro 2024, combinazioni Italia agli ottavi dopo Croazia-Albania: tutti i calcoli

Dopo Croazia-Albania, terminata incredibilmente col punteggio di 2-2, diventa un po’ più fluido ogni ragionamento legato ai verdetti del girone B. Italia e Spagna, che si sfideranno domani, con una vittoria centrano aritmeticamente il pass per gli ottavi di finale. E in ottica azzurri, qualora non dovessero arrivare i tre punti contro i forti iberici, ci sono comunque chance molto alte di avanzare anche con un punto, visto che tra 2016 e 2021 le migliori terze con quattro punti si sono sempre qualificate, e abbiamo visto tra le migliori sedici anche formazioni che hanno chiuso con tre punti il girone. Ma andiamo ad analizzare nel dettaglio ogni possibile combinazione prima dello scontro di Gelsenkirchen tra la Nazionale e le Furie Rosse, dopo aver appreso il punteggio finale dello scontro che si è tenuto questo pomeriggio in quel di Amburgo, terminato con un pareggio che porta entrambe le formazioni a quota un punto.

LE COMBINAZIONI PRIMA DI ITALIA-SPAGNA E DOPO CROAZIA-ALBANIA

Con il pareggio Croazia e Albania salgono a quota 1 punto in classifica. Con però una differenza reti di -3 per la Croazia e -1 per l’Albania, che dunque resta terza rispetto ai croati quarti. L’Italia è a quota 3 punti così come la Spagna e se anche dovesse perdere contro le Furie Rosse, si ritroverebbe a dover sfidare lunedì sera la Croazia con due risultati su tre. Con un pareggio, infatti, resteremmo davanti alla Croazia e qualora la Spagna dovesse anche perdere contro l’Albania, questa a quattro punti non potrebbe superare gli azzurri per via dello scontro diretto favorevole ai ragazzi di Spalletti. L’Italia, battendo la Spagna, non solo si qualificherebbe con un turno di anticipo, ma lo farebbe anche come prima in classifica in modo aritmetico, rendendo la sfida con la Croazia assolutamente ininfluente.

E con un pareggio contro la Spagna e una sconfitta contro la Croazia? E’ presto detto: saremmo dietro rispetto alla Croazia, e presumibilmente anche rispetto alla Spagna, che potrebbe non perdere contro l’Albania o perdere con un solo gol di scarto per starci davanti per differenza reti. E in caso di ko spagnolo con l’Albania, in tal caso tutte le squadre potrebbero ritrovarsi a quota 4, sarebbe un finale thriller incredibile per questo girone e si dovrebbero andare a controllare tutti i parametri in caso di parità, come la differenza reti, il maggior numero di gol segnati e così via. Avendo l’Italia già vinto con un solo gol di scarto, verosimilmente in tal caso sarebbe quella più a rischio di ritrovarsi ultima.

ITALIA AGLI OTTAVI DI FINALE SE:

batte la Spagna (come prima in classifica)

non batte la Spagna e non perde contro la Croazia

LA CLASSIFICA ATTUALE

Spagna 3 (3:0) Italia 3 (2:1) Albania 1 (3:4)* Croazia 1 (2:5)*

* una partita in più