Euro 2024, combinazioni girone A prima di Germania-Ungheria e Scozia-Svizzera: tutti i calcoli

Si riparte con il girone A di Euro 2024 ed è già tempo di possibili verdetti: ecco allora le combinazioni prima di Germania-Ungheria e Scozia-Svizzera con tutti i calcoli in ottica ottavi di finale. Nella prima giornata la Mannschaft padrona di casa ha asfaltato gli scozzesi, mentre gli elvetici hanno nettamente battuto i magiari. Nel secondo turno, che apre i battenti oggi mercoledì 19 giugno, Germania-Ungheria mette in palio per i tedeschi la possibilità di qualificarsi agli ottavi di finale con un turno di anticipo. La squadra di Nagelsmann, vincendo, sarebbe a quota sei punti con gli scontri diretti a favore con Ungheria e Scozia, e dunque di certo prima o seconda nel raggruppamento se gli elvetici poi non perderanno di sera. In ogni caso, anche in caso di arrivo a tre a quota sei punti, se anche i tedeschi dovessero ritrovarsi terzi nel raffronto in caso di parità, c’è da considerare che con sei punti si è senz’altro tra le migliori terze. Con un pareggio, invece, nessuna aritmetica per la Germania, ma con quattro punti si è quasi di sicuro una delle migliori terze, se si guarda alle scorse edizioni degli Europei. Anche la Svizzera, battendo la Scozia, può festeggiare gli ottavi con un turno di anticipo, visto che salirebbe a quota sei punti e con gli scontri diretti a favore con gli scozzesi e l’Ungheria. Anche in questo caso un pareggio può valere gli ottavi, visto che con quattro punti nel 2016 e nel 2021 non c’è stata alcuna eliminazione.

NESSUNA ELIMINAZIONE PRIMA DELL’ULTIMA GIORNATA

Ungheria e Scozia, in ogni caso, non saranno eliminate oggi: entrambe, anche in caso di sconfitta, possono ambire a essere una delle migliori terze, visto che nella terza e ultima giornata dei gironi si scontreranno tra loro in quello che potrebbe essere uno spareggio per il terzo posto. Servirà una vittoria a una delle due, e soprattutto sarà necessario migliorare quanto più possibile la differenza reti (-4 per la Scozia, -2 per l’Ungheria attualmente). Qualora dovessero invece a sorpresa non perdere o addirittura vincere quest’oggi, Ungheria e Scozia rimescolerebbero le carte in modo davvero inaspettato in questo gruppo A, e Germania e Svizzera sarebbero costrette a sfidarsi nello scontro diretto dell’ultima giornata col rischio di essere eliminate in caso di sconfitta o di dover evitare il terzo posto che, in ogni caso, espone al rischio di uno scontro difficile agli ottavi.

LE COMBINAZIONI DEL GIRONE A